Девушка окрасила волосы перед тренировкой и порозовела в зале

TikTok-блогерша Хеллен покрылась розовыми потеками в спортзале из-за окрашенных волос

Блогерша Хеллен с никнеймом @hellenmoffitt покрылась розовыми потеками во время тренировки из-за окрашенных волос. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что сделала бьюти-процедуру, придав прядям розовый цвет, и на следующий день отправилась в спортзал. Однако когда она завершила занятие, то обнаружила, что по ее коже стекает жидкость упомянутого оттенка. «Когда я вышла с тренировки, (...) сотрудница на ресепшене закричала: "О боже"», — описала ситуацию юзерша, добавив, что больше никогда не вернется в данный фитнес-клуб.

Ролик набрал миллион просмотров. Зрители поделились своей точкой зрения в комментариях. «И никто из тех, кто был с тобой на занятии, не сказал тебе об этом? Просто преступление», «У меня были длинные фиолетовые волосы, и я сидела в первом ряду на концерте. Когда я повернула голову, то увидела, что белое платье находившейся рядом девушки было в моей краске», «Я фельдшер и окрашивала пряди в рыжий цвет. В жаркий летний день такие же струи начали стекать по моему лицу, когда я оказывала помощь пациенту», — написали пользователи сети.

Ранее в январе парикмахеры Райан Перл, Швонн Перкинс и Гай Танг назвали способы, с помощью которых можно безопасно осветлить волосы в домашних условиях. В первую очередь специалисты посоветовали обесцветить только корни волос, поскольку краситель на всю длину может дать нежелательные оттенки, например желтые или оранжевые.