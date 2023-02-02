Президент Украины Зеленский обрадовался тонкому отчету по опроснику на членство в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил отчет по второй части анкеты-опросника для становления республики членом Европейского союза (ЕС). Он выразил радость, что документ оказался тонким во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала мне сегодня отчет относительно второй части опросника, который Украина заполнила, получая кандидатство. Я очень рад, что он такой тоненький, это хорошая новость!» — сообщил украинский президент. По его словам, отчет будет основой для работы чиновников страны.

Ранее Зеленский отметил, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, введенным против нее. Как он утверждает, санкционный темп западной стороны немного замедлился. Глава государства подчеркнул, что сейчас перед Европой стоит задача уменьшить способность Москвы обходить ограничения.

30 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об амбициозном плане республики по вступлению в Евросоюз за два года. По информации газеты Politico, «никто в ЕС не считает это реалистичным». Двухлетний срок украинских властей бросает вызов руководству Евросоюза, добавило издание.