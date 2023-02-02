Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:12, 2 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский обрадовался тонкому отчету по опроснику на членство в ЕС

Президент Украины Зеленский обрадовался тонкому отчету по опроснику на членство в ЕС

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил отчет по второй части анкеты-опросника для становления республики членом Европейского союза (ЕС). Он выразил радость, что документ оказался тонким во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала мне сегодня отчет относительно второй части опросника, который Украина заполнила, получая кандидатство. Я очень рад, что он такой тоненький, это хорошая новость!» — сообщил украинский президент. По его словам, отчет будет основой для работы чиновников страны.

Ранее Зеленский отметил, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям, введенным против нее. Как он утверждает, санкционный темп западной стороны немного замедлился. Глава государства подчеркнул, что сейчас перед Европой стоит задача уменьшить способность Москвы обходить ограничения.

30 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об амбициозном плане республики по вступлению в Евросоюз за два года. По информации газеты Politico, «никто в ЕС не считает это реалистичным». Двухлетний срок украинских властей бросает вызов руководству Евросоюза, добавило издание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Москве арестован россиянин Пешков по делу о госизмене
Путин возложил цветы на Мамаевом кургане
Администрация Байдена раскритиковала Apple и Google
На бывшем заводе Ford в России займутся деревообработкой
Европейский Центробанк поднял базовую ставку
КНДР направит в ЛНР и ДНР своих военных и полицейских в качестве рабочих
ЕС выделит 500 миллионов евро на помощь Украине
Раскрыта судьба бодавшего россиян на горнолыжном курорте быка
Бренд хлопьев решил судиться с группой OK Go из-за названия
Появились подробности об устроившем взрыв в пакистанской мечети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.