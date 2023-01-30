Шмыгаль заявил об амбициозном плане Украины по вступлению в ЕС

Politico: в ЕС не считают план Украины по вступлению в Евросоюз за два года реалистичным

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об амбициозном плане страны по вступлению в Европейский союз (ЕС) за два года, однако Запад не считает его реалистичным. Об этом пишет газета Politico.

«У нас есть очень амбициозный план по вступлению в ЕС в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, у нас может уже быть предварительная стадия переговоров», — сказал украинский премьер. Издание подчеркивает, что «никто в ЕС не считает это реалистичным».

