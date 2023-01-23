В Европе оценили готовность Украины к вступлению в ЕС

Глава Евросовета Мишель: Украина готова к проведению мероприятий для вступления в ЕС

Украина готова к проведению мероприятий для вступления в Евросоюз (ЕС), заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Своей оценкой он поделился в беседе с испанской газетой El Mundo.

«Я видел явную политическую волю к проведению необходимых реформ для того, чтобы двигаться в направлении вступления в ЕС теперь, когда Украина является официальным кандидатом», — сказал Мишель. Он также добавил, что Киев на этом пути следует рекомендациям Еврокомиссии.

23 июня большинством голосов в Европейском парламенте была принята резолюция о предоставлении Украине статуса кандидата в Европейский союз. «Мы ждали этого 30 лет, и я подписал заявку на вступление в ЕС», — заявил тогда президент Украины Владимир Зеленский.

