В Турции оценили возможную блокировку продажи F-16 от США

Представитель Эрдогана Калын заявил, что блокировка продажи F-16 Турции навредит США

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын прокомментировал возможную блокировку продажи истребителей F-16 Анкаре от США. Об этом они высказался в интервью CNN.

Калын оценил возможную блокировку продажи F-16 и заявил, что это решение навредит США. По его словам, если Конгресс связывает поставки истребителей с вхождением Швеции и Финляндии в НАТО, то Вашингтону придется долго ждать.

«Если в итоге сделка будет заблокирована Конгрессом, то это скорее их проблема, а не наша. У нас есть наши собственные ВВС, военные. Безусловно, мы хотели бы сотрудничать с США в вопросах обороны, но если они решат пойти этим путем [отказа], то это их выбор», — подчеркнул Калын.

Представитель Эрдогана добавил, что у Турции есть план действий на случай такого развития событий. Он подчеркнул, что Анкара долгое время укрепляет национальную оборонную промышленность.

«Наши БПЛА показали миру, насколько они боеспособны. Мы будем просто развивать наши национальные оборонные мощности. Проигравшими будут американские компании оборонной промышленности», — заключил чиновник.

Ранее президента США Джо Байдена призвали отсрочить продажу Турции истребителей, пока она не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. С такой инициативой выступила двухпартийная группа сенаторов.