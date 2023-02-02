Россию захотели привлечь к восстановлению Украины

Глава ЕК заявила, что России необходимо внести свой вклад в реконструкцию Украины

Россия должна быть привлечена к восстановлению Украины, поэтому в Евросоюзе (ЕС) изучают возможности использования российских активов для нужд республики. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

«Россия должна будет заплатить за разрушения и внести вклад в реконструкцию Украины. Поэтому совместно с партнерами мы изучаем возможность использовать российские государственные активы в интересах Украины», — заявила фон дер Ляйен.

В январе стало известно, что ЕС рассматривает возможность конфискации заблокированных активов Банка России. В настоящий момент блок изучает способы реализации меры в соответствии с международными правилами и, в частности, думает о потенциальном использовании активов ЦБ.

Российские активы оказались заморожены в результате санкций против Центрального банка после начала специальной военной операции. Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что под ограничения попала почти половина золотовалютных резервов страны — около 300 миллиардов из 640 миллиардов долларов.

