В Краматорске после взрыва обрушилась жилая многоэтажка

Зеленский: 3 погибли, 20 пострадали при обрушении многоэтажки после взрыва в Краматорске

В подконтрольном Киеву Краматорске в результате взрыва после ракетного обстрела частично обрушился жилой четырехэтажный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По предварительным данным, известно о трех погибших и 20 пострадавших. Сообщается, что разрушены два подъезда. Спасатели продолжают поиски людей, которые могут находиться под завалами. На месте также работают экстренные службы.

Вечером в среду, 1 февраля, взрыв прозвучал в Мелитополе. Власти города призвали граждан сохранять спокойствие. Позднее стало известно, что причиной прозвучавшего взрыва стала работа российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в небе над городом. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, всего в городе прозвучало два взрыва в 20:32.