Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:40, 1 февраля 2023Россия

В Мелитополе прозвучал взрыв

Власти Мелитополя сообщили о прозвучавшем в городе взрыве

Фото: Администрация города Мелитополя / Telegram

Взрыв прозвучал в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

Жителей призвали сохранять спокойствие. Причины взрыва уточняются. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, всего в городе прозвучало два взрыва в 20:32.

Ранее сообщалось, что на территории одного из госпредприятий Сумской области произошел взрыв. По предварительным данным, в городе Шостке ракета попала в промышленное здание. Повреждены крыша, перекрытия и окна объекта.

Также сообщалось о взрывах в Купянске Харьковской области. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
Клуб второй по силе португальской лиги пригласил 55-летнего японского футболиста
Стали известны подробности о взрыве в Мелитополе
В США раскрыли единственный шанс на спасение Зеленского
В Мелитополе прозвучал взрыв
Власти Пакистана задержали 23 человека после взрыва в мечети
Женщина разбила сотруднице полиции голову камнем и обвинила в этом птицу
Джонсон призвал США поставить Украине артиллерию дальнего радиуса действия
Санкции помешали Equinor помочь в расследовании взрывов на «Северных потоках»
Бывшего вице-президента РЖД арестовали в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.