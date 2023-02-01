В Мелитополе прозвучал взрыв
Власти Мелитополя сообщили о прозвучавшем в городе взрыве
Взрыв прозвучал в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.
Жителей призвали сохранять спокойствие. Причины взрыва уточняются. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.
По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, всего в городе прозвучало два взрыва в 20:32.
Ранее сообщалось, что на территории одного из госпредприятий Сумской области произошел взрыв. По предварительным данным, в городе Шостке ракета попала в промышленное здание. Повреждены крыша, перекрытия и окна объекта.
Также сообщалось о взрывах в Купянске Харьковской области. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.