Стало известно о взрывах в Харьковской области

На Украине сообщили о взрывах в Купянске Харьковской области

В городе Купянск Харьковской области Украины произошли взрывы. Об этом стало известно Telegram-каналу Klymenko Time.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

20 января жители Харьковской и Одесской областей сообщили о произошедших в регионах взрывах. Отмечалось, что источником взрывов в Харьковской области могло быть разминирование.

Ранее днем 31 января сирены воздушной тревоги заработали во всех областях Украины. Первые сообщения о воздушной тревоге из украинских регионов начали поступать в 12:15 по московскому времени, а уже через четыре минуты сирены охватили всю страну. Во второй раз тревогу по всей республике объявили около двух часов дня.