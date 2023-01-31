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15:45, 31 января 2023Бывший СССР

На Украине объявили воздушную тревогу по всей стране

На всей территории Украины в третий раз за день 31 января объявлен режим воздушной тревоги

Фото: Serhii Mykhalchuk / Reuters

Сирены воздушной тревоги заработали во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

«Снова масштабная воздушная тревога по всей Украине. Пребывайте в укрытиях!», — написал в своем Telegram-канале украинский политик Антон Геращенко.

Первые сообщения о воздушной тревоге из украинских регионов начали поступать в 12:15 по московскому времени, а уже через четыре минуты сирены охватили всю страну. Во второй раз тревогу по всей республике объявили около двух часов дня.

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Василий Мека
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