На Украине объявили воздушную тревогу по всей стране

На всей территории Украины в третий раз за день 31 января объявлен режим воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги заработали во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

«Снова масштабная воздушная тревога по всей Украине. Пребывайте в укрытиях!», — написал в своем Telegram-канале украинский политик Антон Геращенко.

Первые сообщения о воздушной тревоге из украинских регионов начали поступать в 12:15 по московскому времени, а уже через четыре минуты сирены охватили всю страну. Во второй раз тревогу по всей республике объявили около двух часов дня.