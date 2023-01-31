На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Режим воздушной тревоги объявлен 31 января на всей территории Украины

По всей территории Украины 31 января объявлен режим воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 12:15 по московскому времени. К 12:19 зона воздушной тревоги охватила всю территорию страны.

Ранее стало известно о взрывах в Днепре. «Сообщают о взрывах в Днепре! В области и в ряде других регионов Украины звучат сирены воздушной тревоги!» — говорится в сообщении канала. Также стало известно о взрывах в населенном пункте Каменское Днепропетровской области.

