Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:49, 31 января 2023Мир

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Режим воздушной тревоги объявлен 31 января на всей территории Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

По всей территории Украины 31 января объявлен режим воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 12:15 по московскому времени. К 12:19 зона воздушной тревоги охватила всю территорию страны.

Ранее стало известно о взрывах в Днепре. «Сообщают о взрывах в Днепре! В области и в ряде других регионов Украины звучат сирены воздушной тревоги!» — говорится в сообщении канала. Также стало известно о взрывах в населенном пункте Каменское Днепропетровской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Парламент Турции отказался одобрить принятие Швеции и Финляндии в НАТО
Минобороны России заявило о взятии под контроль Благодатного в ДНР
Украину призвали расследовать использование запрещенных мин в Изюме
Игорь Николаев опроверг госпитализацию с инфарктом
Названы регионы-лидеры по выдаче ИТ-ипотеки
Раскрыты самые распространенные ошибки путешествующих самолетом туристов
США начали подготовку к войне с Россией в Арктике
На всей территории Украины снова объявлена воздушная тревога
Россиянку задержали за антивоенную надпись в кабинке женского туалета ТЦ
Турция назвала условие одобрения заявки Финляндии в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.