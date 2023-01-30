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18:25, 30 января 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Днепропетровске

В Днепропетровске вечером 30 января прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

Фото: Leon Neal / Getty Images

В украинском городе Днепропетровск (Днепр) слышны взрывы. Об этом в Telegram-канале пишет издание Klymenko Time.

«Сообщают о взрывах в Днепре! В области и в ряде других регионов Украины звучат сирены воздушной тревоги!» — говорится в сообщении канала.

Также стало известно о взрывах в населенном пункте Каменское Днепропетровской области.

Ранее в понедельник, 30 января, украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Очаков Николаевской области. Местные власти информацию не комментировали.

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Варвара Кошечкина
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