Стало известно о взрывах в Днепропетровске

В Днепропетровске вечером 30 января прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

В украинском городе Днепропетровск (Днепр) слышны взрывы. Об этом в Telegram-канале пишет издание Klymenko Time.

«Сообщают о взрывах в Днепре! В области и в ряде других регионов Украины звучат сирены воздушной тревоги!» — говорится в сообщении канала.

Также стало известно о взрывах в населенном пункте Каменское Днепропетровской области.

Ранее в понедельник, 30 января, украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Очаков Николаевской области. Местные власти информацию не комментировали.