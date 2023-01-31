На всей территории Украины снова объявлена воздушная тревога
Власти Украины повторно объявили воздушную тревогу по всей стране
Власти Украины повторно объявили воздушную тревогу по всей стране 31 января. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.
Предупредительные сигналы начали распространяться в 13:48 по московскому времени. Днем 31 января воздушная тревога аналогично действовала по всей территории Украины. Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 12:15 по московскому времени, а к 12:19 она охватила всю республику.