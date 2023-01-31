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14:00, 31 января 2023Бывший СССР

На всей территории Украины снова объявлена воздушная тревога

Власти Украины повторно объявили воздушную тревогу по всей стране

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Власти Украины повторно объявили воздушную тревогу по всей стране 31 января. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Предупредительные сигналы начали распространяться в 13:48 по московскому времени. Днем 31 января воздушная тревога аналогично действовала по всей территории Украины. Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 12:15 по московскому времени, а к 12:19 она охватила всю республику.

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Кристина Есикова
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