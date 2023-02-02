ВС России уничтожили более 100 солдат ВСУ на одном направлении военных действий

Спикер МО Конашенков: ВС России уничтожили 100 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 100 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении военных действий. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, такие успехи ВС России развили на краснолиманском направлении, где подразделения группировки войск «Центр» смогли нанести поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Представитель МО уточнил, что боевые столкновения произошли в районе населенного пункта Кармазиновка в Луганской народной республике.

Суммарно с потерями ВСУ на купянском направлении украинские войска потеряли на этом участке более 120 человек.

Ранее сообщалось, что на купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка и Тимковка Харьковской области.

Согласно заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, для России в настоящий момент главной целью является специальная военная операция и выполнение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.