Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:56, 2 февраля 2023Россия

ВС России уничтожили более 100 солдат ВСУ на одном направлении военных действий

Спикер МО Конашенков: ВС России уничтожили 100 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
СюжетМинобороны:
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 100 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном направлении военных действий. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, такие успехи ВС России развили на краснолиманском направлении, где подразделения группировки войск «Центр» смогли нанести поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Представитель МО уточнил, что боевые столкновения произошли в районе населенного пункта Кармазиновка в Луганской народной республике.

Суммарно с потерями ВСУ на купянском направлении украинские войска потеряли на этом участке более 120 человек.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее сообщалось, что на купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка и Тимковка Харьковской области.

Согласно заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, для России в настоящий момент главной целью является специальная военная операция и выполнение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
ВС России уничтожили более 100 солдат ВСУ на одном направлении военных действий
В МИД заявили о потере Австрией нейтралитета из-за высылки российских дипломатов
Россиянам назвали требующие срочно сдать анализ тревожные симптомы
Косметолог назвала россиянам опасность выдавливания прыщей в домашних условиях
Дополнительное снижение нефтегазовых доходов России в январе оценили
Болтон призвал пресекать попытки Запада вести переговоры с Россией
Российский майор назвал преимущества модернизированного танка Т-72
Российские войска уничтожили установки HIMARS и MLRS около Краматорска
Фитнес-тренер назвал способы ускорить замедлившийся процесс похудения
В Грузии захотели сократить срок пребывания россиян в стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.