Российские войска поразили подразделения ВСУ на купянском направлении
МО РФ заявило, что на купянском направлении российские войска уничтожили до 40 бойцов ВСУ
На купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Петропавловка и Тимовка Харьковской области. Об этом в субботу, 17 декабря, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным оборонного ведомства, в результате атаки Вооруженные силы России уничтожили до 40 бойцов противника, боевую бронированную машину и четыре автомобиля.