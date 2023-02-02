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09:57, 2 февраля 2023Ценности

Бывший муж Бородиной подарил 15-летнему сыну часы Rolex за миллион рублей

Бывший муж Ксении Бородиной Омаров подарил 15-летнему сыну Омару часы Rolex Submariner

Кадр: @zimamoscow

Бывший муж российской телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров подарил сыну от первого брака роскошный аксессуар за сотни тысяч рублей. Об этом он сообщил на личной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Бизнесмен преподнес Омару в честь 15-летия часы модели Submariner люксового бренда Rolex. Известно, что корпус изделия выполнен из стали, а циферблат — из сапфирового стекла. Предприниматель не раскрыл точной стоимости часов, а цена аналогичных равна более миллиона рублей.

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На размещенных кадрах подросток примеряет полученный презент и благодарит отца за подарок. «Даже сказать нечего, если честно. Спасибо большое!» — восхитился именинник.

Слухи о разводе супругов появились 25 июня 2021 года. Тогда стало известно, что именно Бородина подала документы на расторжение брака. Ранее поклонники подозревали, что Омаров и Бородина расстались, поскольку в последнее время они нигде не появлялись вместе, однако супруги эту информацию не подтверждали.

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. Через несколько месяцев у них родилась дочь Теона.

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Карина Черных
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