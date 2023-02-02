Бывший муж Бородиной подарил 15-летнему сыну часы Rolex за миллион рублей

Бывший муж Ксении Бородиной Омаров подарил 15-летнему сыну Омару часы Rolex Submariner

Бывший муж российской телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров подарил сыну от первого брака роскошный аксессуар за сотни тысяч рублей. Об этом он сообщил на личной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Бизнесмен преподнес Омару в честь 15-летия часы модели Submariner люксового бренда Rolex. Известно, что корпус изделия выполнен из стали, а циферблат — из сапфирового стекла. Предприниматель не раскрыл точной стоимости часов, а цена аналогичных равна более миллиона рублей.

На размещенных кадрах подросток примеряет полученный презент и благодарит отца за подарок. «Даже сказать нечего, если честно. Спасибо большое!» — восхитился именинник.

Слухи о разводе супругов появились 25 июня 2021 года. Тогда стало известно, что именно Бородина подала документы на расторжение брака. Ранее поклонники подозревали, что Омаров и Бородина расстались, поскольку в последнее время они нигде не появлялись вместе, однако супруги эту информацию не подтверждали.

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. Через несколько месяцев у них родилась дочь Теона.