Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:20, 2 февраля 2023Мир

Посол России опроверг поставки оружия Северной Кореей для ЧВК «Вагнер»

Посол России в КНДР Мацегора опроверг поставки оружия Северной Кореей для ЧВК «Вагнер»

Посол России в КНДР Александр Мацегора назвал ложными заявления США о том, что Северная Корея в ноябре 2022 года поставила оружие для частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом он заявил в беседе с РБК.

Мацегора опроверг заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби о поставках Пхеньяном оружия ЧВК «Вагнера». «Россия способна решить задачи специальной военной операции на Украине, не прибегая к военным поставкам из КНДР», — заявил посол.

Ранее Джон Кирби заявил, что северокорейские власти поставляют оружие ЧВК «Вагнер». Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что у него нет «какой-либо дальнейшей информации» на этот счет.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг поставки КНДР оружия для ЧВК «Вагнер» и отметил, что Кирби «делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах». Бизнесмен добавил, что «Вагнер» приобретает «достаточно много» оружия из США, поэтому юристы намерены добиваться отмены санкций против группы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
Российский посол анонсировал отъезд из США десятков работников дипмиссии
Посол России опроверг поставки оружия Северной Кореей для ЧВК «Вагнер»
Сарик Андреасян экранизирует книгу «Дядя Федор, пес и кот»
Президент Грузии предложила включить ее требования в соглашение России и Украины
Посол Антонов рассказал о сферах сотрудничества России и США
Президент Чехии высказался о вступлении Украины в НАТО и ЕС
В Грузии ответили на обвинения Зеленского в попытках убить Саакашвили
Написавший ВКР с помощью нейросети выпускник РГГУ рассказал о подготовке
В ООН обратились в МОК по поводу допуска российских спортсменов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.