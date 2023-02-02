Посол России опроверг поставки оружия Северной Кореей для ЧВК «Вагнер»

Посол России в КНДР Мацегора опроверг поставки оружия Северной Кореей для ЧВК «Вагнер»

Посол России в КНДР Александр Мацегора назвал ложными заявления США о том, что Северная Корея в ноябре 2022 года поставила оружие для частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом он заявил в беседе с РБК.

Мацегора опроверг заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби о поставках Пхеньяном оружия ЧВК «Вагнера». «Россия способна решить задачи специальной военной операции на Украине, не прибегая к военным поставкам из КНДР», — заявил посол.

Ранее Джон Кирби заявил, что северокорейские власти поставляют оружие ЧВК «Вагнер». Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что у него нет «какой-либо дальнейшей информации» на этот счет.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг поставки КНДР оружия для ЧВК «Вагнер» и отметил, что Кирби «делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах». Бизнесмен добавил, что «Вагнер» приобретает «достаточно много» оружия из США, поэтому юристы намерены добиваться отмены санкций против группы.