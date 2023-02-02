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17:47, 2 февраля 2023Россия

Путин оценил ответ России на угрозы фразой «бронетехникой не обойдется»

Президент Путин об ответе России на угрозы: бронетехникой не обойдется

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил ответ России на различные угрозы фразой «бронетехникой не обойдется». Слова президента приводит Telegram-канал «Кремль. Новости».

Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая перед концертом в Волгограде, приуроченным к 80-летию победы в Сталинградской битве.

«Для тех, кто угрожает нам, видимо, для них непонятна простая истина — весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство», — сказал президент.

Путин также добавил, что идеология нацизма в современном проявлении начинает создавать прямые угрозы безопасности России. Москва, по его словам, вынуждена давать отпор агрессии стран Запада.

О прибытии президента в Волгоград для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве ранее сообщили журналисты кремлевского пула. После прилета президент посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, где возложил венок к Вечному огню в Зале славы. Затем он почтил минутой молчания память павших во время Сталинградской битвы советских солдат.

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Никита Абрамов
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