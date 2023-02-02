Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:14, 2 февраля 2023Ценности

Бородина обвинила Ozon в доставке разбитой статуэтки за 125 тысяч рублей

Ведущая Бородина обвинила Ozon в доставке разбитой статуэтки Lladro за 125 тысяч рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина возмутилась работой популярного маркетплейса Ozon. На эту тему она высказалась на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость рассказала, что по совету знакомых и подписчиков приобрела на сайте ретейлера статуэтку испанского бренда Lladro за 125 тысяч рублей. По словам телезвезды, курьеры доставили посылку плохо упакованной, из-за чего декор разбился при транспортировке. На размещенных кадрах она продемонстрировала испорченный товар.

Материалы по теме:
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов. Кто они и как обманывают покупателей?
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов.Кто они и как обманывают покупателей?
24 декабря 2022
Турецкие Трампы. Платье за миллионы и 23 килограмма золота в подарок: как миллиардеры Турции женят своих наследников
Турецкие Трампы.Платье за миллионы и 23 килограмма золота в подарок: как миллиардеры Турции женят своих наследников
21 января 2023

«Сказать, что я в шоке, это вообще не сказать ничего. Прошу представителей Ozon связаться со мной!» — обвинила Бородина руководство Ozon в халатности. Блогерша добавила, что изначально сомневалась, стоит ли заказывать хрупкую вещь на маркетплейсе, и хотела приобрести ее через баеров в Испании.

Представители Ozon, в свою очередь, прокомментировали сложившуюся ситуацию. «Мы сожалеем, что Ксении приехал поврежденный товар. Мы оперативно связались по поводу ее заказа, принесли извинения и вернули средства за покупку. Курьер уже сегодня заберет разбитую статуэтку по оформленному возврату», — говорится в заявлении пресс-службы.

В ноябре 2022 года Ксения Бородина показала лицо без фильтров и назвала хейтеров недовольными своей внешностью людьми. «На тему внешности меня сложно сломать мнением. Я вижу каждый день себя в зеркале, и если что не так — я сама это увижу!» — заявила она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали уход ЧВК «Моцарт» с Украины
Лавров анонсировал изменения в уставе ОДКБ для возможности ввода войск
Курс биткоина рекордно вырос
В отношении европейского нефтяного гиганта потребовали провести расследование
Мошенники уговорили инвалида поджечь российский военкомат
США профинансируют экономическое восстановление Украины и Молдавии
В России ответили на идею включить условия Грузии в соглашение Москвы и Киева
В России предложили упростить трудоустройство мигрантов
Бородина обвинила Ozon в доставке разбитой статуэтки за 125 тысяч рублей
Стали известны подробности о зарплате Роналду в «Аль-Насре»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.