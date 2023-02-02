Бородина обвинила Ozon в доставке разбитой статуэтки за 125 тысяч рублей

Ведущая Бородина обвинила Ozon в доставке разбитой статуэтки Lladro за 125 тысяч рублей

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина возмутилась работой популярного маркетплейса Ozon. На эту тему она высказалась на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость рассказала, что по совету знакомых и подписчиков приобрела на сайте ретейлера статуэтку испанского бренда Lladro за 125 тысяч рублей. По словам телезвезды, курьеры доставили посылку плохо упакованной, из-за чего декор разбился при транспортировке. На размещенных кадрах она продемонстрировала испорченный товар.

«Сказать, что я в шоке, это вообще не сказать ничего. Прошу представителей Ozon связаться со мной!» — обвинила Бородина руководство Ozon в халатности. Блогерша добавила, что изначально сомневалась, стоит ли заказывать хрупкую вещь на маркетплейсе, и хотела приобрести ее через баеров в Испании.

Представители Ozon, в свою очередь, прокомментировали сложившуюся ситуацию. «Мы сожалеем, что Ксении приехал поврежденный товар. Мы оперативно связались по поводу ее заказа, принесли извинения и вернули средства за покупку. Курьер уже сегодня заберет разбитую статуэтку по оформленному возврату», — говорится в заявлении пресс-службы.

В ноябре 2022 года Ксения Бородина показала лицо без фильтров и назвала хейтеров недовольными своей внешностью людьми. «На тему внешности меня сложно сломать мнением. Я вижу каждый день себя в зеркале, и если что не так — я сама это увижу!» — заявила она.