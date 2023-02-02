«Прогресс МС-21» покинет МКС в феврале

«Роскосмос»: грузовой корабль «Прогресс МС-21» покинет МКС 18 февраля

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-21» покинет Международную космическую станцию (МКС) 18 февраля. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос», передает РИА Новости.

«Подготовка к расстыковке грузового корабля "Прогресс МС-21" от МКС, запланированной на 18 февраля — укладка удаляемого оборудования в корабль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Прогресс МС-21» пристыковался к МКС в конце октября 2022 года. Помимо этого корабля, в составе станции есть «Прогресс МС-20», который прибыл на МКС в июне. Этот корабль отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане 7 февраля.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-23» отправят на МКС в мае 2023 года. На Байконур отправили две ракеты «Союз 2.1а», которые выведут на орбиту «Прогресс МС-23» и «Союз МС-24».

В ноябре стало известно, что орбиту МКС подняли на 2,1 километра, чтобы создать баллистические условия для запуска пилотируемого корабля «Союз МС-23». Маневр выполнили при помощи двигателей «Прогресса МС-20».