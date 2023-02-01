Грузовой «Прогресс МС-23» отправят на МКС в мае

«Роскосмос»: грузовой корабль «Прогресс МС-23» отправят на МКС в мае

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-23» отправят на Международную космическую станцию (МКС) в мае 2023 года. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

Отмечается, что на Байконур отправили две ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а». Одна из ракет выведет на орбиту корабль «Прогресс МС-23», а вторая в сентябре отправит на МКС пилотируемый корабль «Союз МС-24» с космонавтами на борту.

Перед «Прогрессом МС-23» на МКС планируют отправить корабль «Прогресс МС-22», запуск которого должен состояться 9 февраля.

В январе генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал, что в 2023 году РКЦ планирует осуществить около 20 пусков ракет-носителей «Союз».

В том же месяце в «Роскосмосе» сообщили, что орбиту МКС подняли, чтобы создать баллистические условия для отстыковки корабля «Союз МС-22» и запуска «Союза МС-23». Маневр выполнили при помощи двигателей корабля «Прогресс МС-20».

В декабре на Байконур прибыл пилотируемый корабль «Союз МС-24» и грузовой «Прогресс МС-24». Корабли планируют запустить в 2023 году.