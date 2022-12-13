«Роскосмос»: корабли «Союз МС-24» и «Прогресс МС-24» прибыли на Байконур

Транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-24» и транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-24», которые запустят в 2023 году, прибыли на Байконур. Об этом в Telegram-канале сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Корабли "Союз МС-24" и "Прогресс МС-24" прибыли на Байконур. Сегодня утром состоялась выгрузка и установка кораблей на рабочие места для проведения процедуры входного контроля и дальнейшей консервации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты госкорпорации в ближайшее время осмотрят корабли и проверят механизмы раскрытия панелей солнечных батарей. После этого «Союз» и «Прогресс» переведут в режим хранения до начала подготовки к запускам.

В ноябре в «Роскосмосе» сообщили, что орбиту Международной космической станции (МКС) подняли, чтобы создать баллистические условия для запуска пилотируемого корабля «Союз МС-23».

В том же месяце генеральный директор Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения Александр Цыганков рассказал, что стоимость доставки килограмма грузов на МКС начинается с миллиона рублей.