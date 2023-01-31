«Прогресс» осуществит около 20 пусков ракет «Союз» в 2023 году

РКЦ «Прогресс» планирует осуществить около 20 пусков ракет-носителей «Союз» в 2023 году

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» осуществит около 20 пусков ракет-носителей «Союз» в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов, передает ТАСС.

«Планы на этот год, они примерно такие же — около двадцати пусков», — сказал Баранов. По его словам, в 2022 году осуществили 19 пусков «Союзов».

Гендиректор РКЦ рассказал, что план по выручке центр перевыполнил на несколько процентов. Он уточнил, что предприятие находится в стабильном экономическом состоянии. «Есть определенный рост заработной платы, он не такой большой, как хотелось бы, где-то в районе 56 [тысяч рублей], может быть, чуть больше», — отметил Баранов.

Ранее в январе гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер сообщил, что Европа лишится возможности совершать запуски из-за отказа от российских «Союзов».

В том же месяце стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» зарегистрировала в качестве товарного знака изображение ракет семейства «Союз-2», включая легкий носитель «Союз 2.1в».