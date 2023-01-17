«Роскосмос» зарегистрировал изображение «Союза-2»

«Роскосмос» зарегистрировал изображение ракет семейства «Союз-2»

«Роскосмос» зарегистрировал в качестве товарного знака изображение ракет семейства «Союз-2», в частности легкого носителя «Союз-2.1в». Об этом со ссылкой на Роспатент сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что изображения ракет сгруппированы по нескольким критериям.

В перечень входят, например, «автоматы для продажи билетов, 3D-очки, звукозаписывающая аппаратура, аппараты для МРТ, различное измерительное оборудование, носовые зажимы для ныряльщиков, картриджи видеоигр, ключи от криптовалюты, аппараты для сушки фруктов, оборудование для саун, приборы для окуривания, автомобильные фары, сачки для бабочек и шесты для прыжков».

В январе американская компания SpaceX вывела на орбиту спутники британской компании OneWeb, от сотрудничества с которой отказалась Россия.

В сентябре 2022 года агентство «Ёнхап» сообщило, что Южная Корея откажется от использования российских ракет для запуска собственных космических аппаратов.