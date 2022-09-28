Южная Корея откажется от российской «Ангары»
Южная Корея откажется от использования российских ракет для запуска собственных космических аппаратов. Об этом со ссылкой на Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий республики сообщает Yonhap.
Агентство напоминает, что изначально южнокорейское правительство планировало провести два запуска с использованием российских ракет («Ангары-1.2» с космодрома Плесецк и «Союза-2» с Байконура), однако после начала спецоперации России по защите Донбасса это стало затруднительным из-за сложностей, возникших в результате введенных международным сообществом санкций.
Согласно данным Yonhap, наиболее вероятной заменой российских ракет станут европейские или американские, что потребует дополнительно 61 миллион долларов.
В июне The Japan Times отмечало, что в мире появилась седьмая космическая держава — Южная Корея, которой на ракете собственной разработки впервые удалось запустить спутники в космос.
В июле 2016 года генеральный директор Центра Хруничева Андрей Калиновский сообщал, что заказчиком первого коммерческого пуска новой российской ракеты семейства «Ангара» станет Южная Корея.