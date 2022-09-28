Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Южная Корея откажется от российской «Ангары»

Yonhap: Южная Корея планирует отказаться от использования российской ракеты «Ангара-1.2»

Кадр: Роскосмос / РИА Новости

Южная Корея откажется от использования российских ракет для запуска собственных космических аппаратов. Об этом со ссылкой на Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий республики сообщает Yonhap.

Агентство напоминает, что изначально южнокорейское правительство планировало провести два запуска с использованием российских ракет («Ангары-1.2» с космодрома Плесецк и «Союза-2» с Байконура), однако после начала спецоперации России по защите Донбасса это стало затруднительным из-за сложностей, возникших в результате введенных международным сообществом санкций.

Согласно данным Yonhap, наиболее вероятной заменой российских ракет станут европейские или американские, что потребует дополнительно 61 миллион долларов.

Материалы по теме:
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021
Истинный РОСС. Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Истинный РОСС.Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
1 июня 2021

В июне The Japan Times отмечало, что в мире появилась седьмая космическая держава — Южная Корея, которой на ракете собственной разработки впервые удалось запустить спутники в космос.

В июле 2016 года генеральный директор Центра Хруничева Андрей Калиновский сообщал, что заказчиком первого коммерческого пуска новой российской ракеты семейства «Ангара» станет Южная Корея.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Вертолет ВВС США 9 часов кружил в районе «Северного потока» в ночь аварии
Россиянина осудят за убийство двоих мужчин и нападение на сотрудника полиции
МИД Латвии призвал граждан немедленно покинуть Россию
Вирусолог назвал самый редкий симптом последних штаммов коронавируса
Невеста приехала на свадьбу в полицейском фургоне и удивила жениха
США допустили введение пошлин на одну категорию товаров из России
Федерация хоккея Канады призвала своих хоккеистов срочно уехать из России
Звезда «Уральских пельменей» рассказал о знакомстве с Моисеевым
Власти Петербурга поручили индивидуально рассматривать обращения при мобилизации
Южная Корея откажется от российской «Ангары»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.