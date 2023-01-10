Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:03, 10 января 2023Наука и техника

SpaceX запустила спутники OneWeb вместо России

SpaceX вывела на орбиту спутники OneWeb, от запуска которых отказалась Россия

Фото: Roscosmos / Reuters

Американская компания SpaceX вывела на орбиту спутники британской компании OneWeb, от сотрудничества с которой отказалась Россия. Трансляцию запуска вели на официальном сайте SpaceX.

Ракету-носитель Falcon 9 запустили со стартового комплекса Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. На низкую околоземную орбиту вывели 40 спутников OneWeb, которые обеспечат высокоскоростной доступ в интернет к 2027 году.

«Мы осуществили взлет из Флориды. Спасибо нашим коллегам из SpaceX за успешный запуск», — сообщила компания OneWeb в Twitter.

Материалы по теме:
Дальше сами. Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
Дальше сами.Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
27 июля 2022
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция:как 2022 год изменил космонавтику
23 декабря 2022

В конце марта OneWeb заключила соглашение на запуск спутников с компанией SpaceX, которая осуществляет запуски вместо госкорпорации «Роскосмос».

В том же месяце бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил отменить запуск ракеты «Союз 2.1б» со спутниками OneWeb. Российский носитель мог вывести на орбиту 36 британских спутников. 2 марта Рогозин заявил, что Россия не запустит аппараты, если они будут использоваться военными Европы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Шойгу рассказал о планах расширить арсенал ударных средств России
Песков рассказал о реакции Путина на госпитализацию Михалкова
Российский депутат отреагировал на исключение из партии за отдых в Дубае
Кремль ответил на слухи о переговорах Медведева с американцами
Взрыв газа произошел в жилом доме в Подмосковье
Стало известно о первом деле по новой статье о пропаганде ЛГБТ
Кремль ответил на вопрос о переносе выборов глав регионов
Названы самые обедневшие миллиардеры России
В ОДКБ задумались о месте для проведения учений после отказа Армении
Кремль ответил на вопрос о новой должности раскритикованного Кадыровым генерала
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.