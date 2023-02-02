Торжественную церемонию с участием Путина в Волгограде показали на видео

Торжественная церемония с участием президента Путина в Волгограде попала на видео

Президент России Владимир Путин возложил венок к Вечному огню в Зале славы мемориального комплекса на Мамаевом кургане, а также почтил память защитников Сталинграда во время поездки в Волгоград. Видео с церемонии с его участием показал Telegram-канал «Подъем».

Торжественные мероприятия, которые проходят 2 февраля в городе, посвящены 80-летию победы в Сталинградской битве.

Ранее сообщалось, что Путин возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане, выступит на торжественном концерте, а также встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва».

Во время выступления на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве президент заявил, что у России много друзей во всем мире, включая американский континент.