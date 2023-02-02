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17:47, 2 февраля 2023Россия

Путин высказался о друзьях российского государства

Президент Путин заявил, что у России много друзей во всем мире

Фото: Vitaly Nevar / Reuters

У российского государства много друзей во всем мире, включая американский континент. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин 2 февраля, выступая в Волгограде перед концертом в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, его слова приводит РИА Новости.

«У нас много друзей, причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе», — рассказал глава государства, отмечая, что усилия «официальной, продажной по своей сути» пропаганды недружественных России западных стран не смогли повлиять на это.

Путин также предупредил об опасности войны с Россией в современных реалиях и высказался о решении властей ФРГ поставить боевую технику Вооруженным силам Украины (ВСУ), подчеркнув, что Россия не посылает свои танки к границам западных государств.

О прибытии президента в Волгоград для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве, ранее сообщили журналисты кремлевского пула. Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане и возложил венок к Вечному огню в Зале славы. после этого он почтил минутой молчания память павших во время Сталинградской битвы советских солдат.

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Варвара Родикова
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