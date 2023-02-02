Путин предупредил об опасности войны с Россией

Путин предупредил Германию об опасности войны с Россией в современных реалиях

Война с Россией в современных реалиях будет совершенно другой. Об опасностях подобного исхода событий предупредил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Те, кто втягивает Германию в новую войну с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой», — высказался российский президент.

В ходе мероприятии в честь 80-летия Сталинградской битвы Путин также впервые высказался о решении властей ФРГ о поставке боевой техники Украине, в том числе о танках Leopard. России вновь угрожают немецкими танками Leopard, заявил он, отметив, что Россия свои танки не посылает к границам западных государств.

25 января власти ФРГ объявили, что готовы отправить Киеву танки Leopard 2 и одобрят их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Теперь поставки Leopard 2 могут быть обеспечены со стороны как минимум 12 стран НАТО. О своем желании отправить боевые машины Киеву уже заявили Португалия, Финляндия, Испания, Дания и Нидерланды. Помимо этого, США передадут Украине 31 танк Abrams.

