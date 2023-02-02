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16:58, 2 февраля 2023Мир

Дания захотела отдать Украине немецкие Leopard

OLFI: Дания планирует выкупить у ФРГ танки Leopard 1A5 и передать их Украине

Фото: Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Дания планирует выкупить у Германии списанные танки Leopard 1A5 для того, чтобы передать их Украине. Об этом пишет издание OLFI.

Датское правительство захотело приобрести тяжелую технику у немецкой компании Flensburger Farhzeugbau Gesellschaft (FFG). По словам директора по продажам FFG Торстена Питера, у компании есть 99 танков типа Leopard 1A5, которые хранятся на складе во Фленсбурге.

По данным издания, Дания планирует отремонтировать порядка 20 танков в течение трех месяцев и передать их Киеву. Планируется отправить на ремонт танки именно модели Leopard 1A5.

25 января власти ФРГ объявили, что готовы отправить Киеву танки Leopard 2 и одобрят их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Теперь поставки Leopard 2 могут быть обеспечены со стороны как минимум 12 стран НАТО. О своем желании отправить боевые машины Киеву уже заявили Португалия, Финляндия, Испания и Нидерланды. Помимо этого, США передадут Украине 31 танк Abrams.

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Варвара Кошечкина
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