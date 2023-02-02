Названы сроки развертывания новой системы ПВО Украины

Вице-премьер Италии Таяни: новая система ПВО Украины заработает через семь-восемь недель

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в эфире телеканала Rai Italia назвал сроки, в которые на Украине должна быть развернута новая система противовоздушной обороны (ПВО), передает РИА Новости.

По словам Таяни, новая система ПВО должна заработать, ориентировочно, в течение семи-восьми недель. Отмечается, что зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) SAMP/T предоставляют Киеву Италия и Франция.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон предостерег Украину от ударов по России из поставляемого ей Западом оружия. Он назвал один из критериев поставки оружия и техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) — они не должны приводить к эскалации конфликта.

При этом издание The Economist сообщало, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что украинской армии недостаточно оружия для проведения собственного полномасштабного наступления. Само же наступление, по мнению солдат ВСУ, будет зависеть от трех факторов: погоды, готовности войск и наличия вооружения, в том числе танков, переданных странами НАТО.