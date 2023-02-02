Девушка осталась с опухшим лицом после лечения экземы с помощью крема

23-летняя британка Морган Колдуэлл осталась с опухшим лицом из-за крема от экземы

Жительница Манчестера, Великобритания, воспользовалась лечебным кремом и осталась с опухшим лицом и воспалениями на коже. Своей историей она поделилась с изданием Independent.

По словам 23-летней Морган Колдуэлл, врачи диагностировали у нее экзему. По этой причине девушка ежедневно наносила специальное средство, однако после его отмены ее тело покрылось сыпью.

На размещенных кадрах видно, что лицо героини материала приобрело красный оттенок, а ее глаза не открывались полностью из-за возникшего отека. «Моя кожа была настолько воспаленной, что я не хотела выходить из дома в течение месяца. Это был настоящий кошмар», — призналась Колдуэлл.

В заключение девушка сообщила, что предотвратить сухость кожи и другие побочные эффекты после отмены препарата ей помогли увлажняющий крем, достаточное употребление воды и регулярное принятие ванны. «Вода была лучшим способом облегчить мое состояние», — рассказала британка.

В декабре 2022 года женщина с опухшим от филлеров лицом пыталась удалить их в течение 10 лет и поделилась опытом. Так, на размещенных кадрах Джузеппина Баккарелла предстала с отекшей и покрасневшей половиной лица. При этом у женщины был полностью закрыт один глаз из-за побочных эффектов от проведенной косметологической процедуры.