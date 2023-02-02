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18:38, 2 февраля 2023Ценности

Бренд извинился за сравнение белья с прикосновениями Райана Рейнольдса в рекламе

Бренд Harper Wilde извинился за сравнение белья с прикосновениями Рейнольдса в рекламе

Кадр: Фильм «Предложение»

Популярный бренд нижнего белья Harper Wilde извинился за нелепую рекламу с упоминанием американского актера Райана Рейнольдса. Об этом сообщает Independent.

Производитель разместил сторис в социальных сетях со следующим содержанием: «Наш бюстгальтер похож на то, как если бы Райан Рейнольдс нежно держал вашу грудь и шептал вам на ухо, что вы умница. Честное слово». Таким образом ретейлер представил потенциальным покупателям предмет гардероба из новой коллекции.

Пользователи сети, в свою очередь, обратили внимание на данную публикацию и раскритиковали ее на платформе Reddit. «Сравнения с прикосновениями Рейнольдса не вдохновляют меня на покупку», «Гетеросексуалы такие странные», «Пугающее промо», «Думаю, что Райану это не очень понравилось, как и всем нам», — высказывались юзеры.

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Представители Harper Wilde отреагировали на шквал негатива от клиентов в ответном заявлении. По словам сотрудников бренда, фраза взята из отзыва реального клиента о продукции марки. «Тем не менее, наши работницы, 99 процентов из которых женщины, разрабатывают белье для таких же женщин. Мы не хотим привлекать внимание мужчин, это всего лишь шутка. Нам жаль, что кого-то она напугала, поэтому мы убрали ее отовсюду», — отметили в пресс-службе.

Сам Райан Рейнольдс никак не отреагировал на произошедшее.

В сентябре 2022 года предпринимательницу Кортни Кардашьян высмеяли в сети из-за нелепой рекламы собственного бренда Lemme.

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Майя Пономаренко
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Бренд извинился за сравнение белья с прикосновениями Райана Рейнольдса в рекламе
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