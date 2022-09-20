Кортни Кардашьян высмеяли в сети из-за нелепой рекламы собственного бренда

Телезвезду Кортни Кардашьян высмеяли в сети из-за нелепой рекламы матчи ее бренда Lemme

Американская телезвезда Кортни Кардашьян поделилась новым промо-снимком продукции собственного бренда Lemme и стала объектом насмешек в сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (cоцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

43-летняя знаменитость снялась в рекламе с распущенными волосами в бархатном комбинезоне салатового цвета. На размещенном кадре предпринимательница прыгает над зеленым порошком, который предположительно является матчей. Образ бизнесвумен дополнили нюдовый макияж и кольцо с бриллиантом. «Королева матчи», — подписала она фотографию.

Подписчики высмеяли новый снимок Кардашьян и назвали его нелепым в комментариях. «Нелепая поза», «Странная реклама», «Что это вообще такое?», «Впервые меня так оттолкнула реклама», «Уволь своего стилиста сегодня же», «Кто подумал, что это хорошая идея?», «Кортни, реклама ужасна», «Выглядит странно», «Треш», — высказывались пользователи сети.

В сентябре 2020 года Хлои Кардашьян также раскритиковали за чересчур сильный фотошоп на снимках. Звезда реалити-шоу снялась в полупрозрачном худи на молнии, легинсах Good American в клетку и черных кроссовках Yeezy. Поклонники телезвезды не узнали ее на фото и обвинили в чрезмерной ретуши изображений.