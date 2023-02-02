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17:56, 2 февраля 2023Экономика

Иностранная нефтегазовая компания списала активы в России на миллиарды евро

Глава OMV Штерн заявил, что компания списала активы в России на €2,5 млрд в 2022 году
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Marton Monus / Reuters

В 2022 году австрийская нефтегазовая компания OMV списала 2,5 миллиарда евро (2,7 миллиарда долларов) российских активов, заявил глава компании Альфред Штерн. Его слова передает ТАСС.

Причиной принятия такого решения стал конфликт на Украине, отметил Штерн. Активы, связанные с Россией, списываются с баланса как неспособные в будущем генерировать доход.

После начала военных действий на Украине OMV заявила об отказе от новых инвестиций в российские проекты. В апреле прошлого года иностранная компания сообщила о списании активов в первом квартале в размере почти двух миллиардов евро (2,18 миллиарда долларов) в том числе из-за потери доходов по проекту «Северный поток-2».

Также вложившие деньги в проект немецкая Uniper и Wintershall Dea списали около 2,7 миллиарда долларов и примерно 1,5 миллиарда соответственно. После выхода из активов в России также потеряли 4,6 миллиарда долларов до налогообложения американская ExxonMobil и 7,6 миллиарда долларов — французская TotalEnergies.

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Мария Грушко
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