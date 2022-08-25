Подсчитаны общие потери зарубежных компаний от ухода из России

РИА Новости: общие потери зарубежных компаний от ухода из России составили около $70 млрд

РИА Новости подсчитаны общие потери американских, европейских и японских компаний, свернувших бизнес в России. Выяснилось, что с начала специальной операции на Украине по настоящее время организации лишились около 70 миллиардов долларов.

Самые большие потери понесли компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Хотя многие игроки данного сектора деконсолидировали и обесценили российские активы, перестав указывать в отчетах результаты своей деятельности в стране, на деле они прекратили работу в России не полностью.

К примеру, британская компания BP после ряда заявлений о выходе из российских проектов была вынуждена сохранить доли в местных активах: согласно указу президента России Владимира Путина от 5 августа, акционеры из недружественных стран не могут совершать сделки с долями в стратегических предприятиях, компаниях ТЭКа и банках без согласования с государством. В отчете за первый квартал 2022 года BP обесценила российские активы в сумме 25,5 миллиарда долларов, хотя практических шагов по выходу из проектов не предприняла.

В похожем положении оказалась американская ExxonMobil, дочерняя компания которой является оператором проекта «Сахалин-1». Exxon заявила о намерении избавиться от своей доли, однако договориться о передаче активов до публикации указа президента не успела. При этом после выхода из активов американская компания списала 4,6 миллиарда долларов до налогообложения. Активы, связанные с Россией, списываются с баланса как неспособные в будущем генерировать доход.

Другие энергетические компании также столкнулись с миллиардными потерями. Например, французская TotalEnergies отчиталась о списании почти 7,6 миллиарда долларов, японские Mitsui & Co и Mitsubishi Corporation — примерно 1,64 миллиарда долларов, по одному миллиарду долларов потеряли инжиниринговая компания Linde и австрийская OMV. Еще одна французская компания Engie с долей в газопроводе «Северный поток» списала 305 миллионов долларов.

Некоторые компании все же смогли продать часть активов в России. К примеру, нефтегазовая компания Shell продала свои АЗС и завод смазочных материалов «Лукойлу», вышла из совместных предприятий с «Газпром нефтью» — в первом квартале текущего года из-за приостановки деятельности в стране компания списала с баланса 3,9 миллиарда долларов. Норвежская Equinor избавилась от всех активов в России, потеряв в итоге 1,08 миллиарда долларов. Также списали миллиарды компании, вложившие деньги в проект «Северный поток-2». Около 2,7 миллиарда долларов потерь, в том числе связанных с инвестициями в газопровод, понесла немецкая Uniper, примерно 1,5 миллиарда в общем списала Wintershall Dea.

Компании в секторе продовольственных товаров потеряли значительно меньше, при этом они надеются вернуться на российский рынок. В общей сложности зарубежные производители алкоголя и продуктов питания после ухода с рынка списали от 40 миллионов долларов до 1,6 миллиарда долларов: наименьшие потери — у британской Unilever, а самые большие — у американской PepsiCo.

Российские активы начали продавать и компании автомобильного и технического секторов. Значительные потери в размере около 1,4 миллиарда долларов понесла немецкая Mercedes-Benz, а финская Nokia списала около 100 миллионов долларов.

О потерях, связанных с ограничением деятельности в стране, также отчитались компании банковского сектора. Так, французская группа Societe Generale оценила свои потери в 3 миллиарда долларов, а международные платежные системы MasterCard и Visa — в 37 и 60 миллионов долларов соответственно.