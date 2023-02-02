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15:40, 2 февраля 2023Путешествия

Россия и Турция обсудят санкции США в отношении обслуживания самолетов

Турецкие компании при необходимости обсудят с Россией обслуживание российских самолетов

Фото: John McArthur / Unsplash

Турция в случае необходимости начнет консультации с властями России по поводу обслуживания российских самолетов из-за санкций США. Об этом пишет РИА Новости.

По словам источника в одной из турецких компаний, профильные предприятия Турции не получали официальных уведомлений в отношении рисков обслуживания российских авиалайнеров из-за американских санкций.

«Мы тоже видели публикации в СМИ, но на данный момент никаких официальных уведомлений на этот счет не получено», — заверил собеседник агентства. Он также отметил, что двусторонние обсуждения при возникновении рисков являются рабочим процессом.

Ранее в феврале турецкая компания Havaş, занимающаяся обслуживанием самолетов в аэропортах, заявила о рисках для лайнеров авиаперевозчиков из России, Белоруссии, Ирана и бизнесмена Романа Абрамовича. Сообщалось, что в первую очередь речь идет об отказе в обслуживании воздушных судов американского производства Boeing, а также нескольких самолетов европейской Airbus.

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Дарья Рыбак
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