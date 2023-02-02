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14:01, 2 февраля 2023Бывший СССР

МИД Молдавии оценил заявления о «второй Украине»

В МИД Молдавии заявили, что страна не может стать «второй Украиной»

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Заявления российской стороны о том, что Молдавия может стать «второй Украиной», не подтверждаются. Об этом заявил глава пресс-центра МИД Молдавии Даниел Водэ, сообщает РИА Новости. Так он оценил высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее Лавров назвал кандидата на роль «второй Украины». По его мнению, в настоящий момент на этой позиции оказалась Молдавия. Запад, как считает министр, смог «достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими» поставить во главе Молдавии президента, которая «сама рвется в НАТО».

Помимо этого, бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна может стать «второй Украиной», однако это не имеет ничего общего с интересами молдавских граждан. В частности, жители Молдавии не заинтересованы в том, чтобы интегрировать республику в НАТО, сказал он. Политик также отметил, что ликвидация оппозиции и закрытие телеканалов — это те шаги, которые ранее совершил Киев.

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Варвара Кошечкина
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