Global Times: США не решится передать Украине истребители F-16 из-за опасения эскалации

США не решатся передать Киеву американские истребители F-16 из-за опасения эскалации, но постараются воспользоваться Украиной для подавления России. Такие планы Соединенных Штатов раскрыли эксперты китайского издания Global Times.

«Штаты хотят воспользоваться Украиной для подавления России и в итоге достичь своей цели — навсегда изолировать РФ от Европы», — выразили мнение журналисты. При этом редакция издания отметила, что этой цели не так легко достигнуть, а западные страны готовы пожертвовать ради нее Украиной, но не собственными интересами.

В то же время журналисты считают, что Вашингтон вряд ли передаст Киеву истребители из-за опасений, что Украина будет использовать их для ударов по территории России, что может привести к резкому и неконтролируемому расширению конфликта. «Истребители обладают более сильными дальнобойными ударными возможностями. Если украинская армия будет оснащена таким оружием, это однозначно приведет к эскалации конфликта», — отмечается в публикации.

Издание также напомнило, что Запад поставляет Киеву различные виды техники, которые являются лишь отдельными составляющими целой системы вооружения. «Любое отдельное оружие — это просто узел в одной системе, и это далеко не все содержание», — пояснили обозреватели.

Ранее 2 февраля глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга не подтвердил готовность Белого дома отправить Киеву истребители F-16. Однако он заявил, что США сделают все, чтобы помочь Украине.