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10:38, 2 февраля 2023Мир

Глава Пентагона не подтвердил отправку Украине истребителей США

Глава Пентагона не подтвердил готовность США отправить Украине истребители F-16

Фото: Boris Roessler / dpa / Globallookpress.com

США сделают все, чтобы помочь Украине накануне ее наступления, которое, возможно, начнется весной. Тем не менее, подтверждений готовности Белого дома отправить Киеву истребители F-16 так и не прозвучало. Об этом пишет ТАСС по следам брифинга главы Пентагона Ллойда Остина.

«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы снабдить их всем, в чем они нуждаются прямо сейчас. Я имею в виду артиллерию, средства ПВО, боевые машины, для поставок которых мы сделали очень много, мы также наращиваем масштабы обучения украинских солдат», — подчеркнул министр.

Как настаивал президент США Джо Байден, Вашингтон пока не будет передавать Украине истребители F-16. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также говорил, что королевство считает такие поставки нецелесообразными. Однако источники ряда западных СМИ указывают: поставки истребителей Киеву являются скорее вопросом времени.

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Виктория Кондратьева
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