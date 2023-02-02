Глава Пентагона не подтвердил отправку Украине истребителей США
США сделают все, чтобы помочь Украине накануне ее наступления, которое, возможно, начнется весной. Тем не менее, подтверждений готовности Белого дома отправить Киеву истребители F-16 так и не прозвучало. Об этом пишет ТАСС по следам брифинга главы Пентагона Ллойда Остина.
«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы снабдить их всем, в чем они нуждаются прямо сейчас. Я имею в виду артиллерию, средства ПВО, боевые машины, для поставок которых мы сделали очень много, мы также наращиваем масштабы обучения украинских солдат», — подчеркнул министр.
Как настаивал президент США Джо Байден, Вашингтон пока не будет передавать Украине истребители F-16. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также говорил, что королевство считает такие поставки нецелесообразными. Однако источники ряда западных СМИ указывают: поставки истребителей Киеву являются скорее вопросом времени.