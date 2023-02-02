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09:22, 2 февраля 2023Мир

В НАТО назвали сроки подготовки украинских пилотов для F-16

Politico: НАТО сможет подготовить пилотов ВСУ к работе на западных F-16 за шесть месяцев

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В случае положительного решения об отправке Украине западных истребителей четвертого поколения F-16 инструкторы ВВС стран НАТО смогут подготовить украинских пилотов к работе на них за шесть месяцев. Такие сроки журналу Politico назвали высокопоставленные чиновники Пентагона.

«В Пентагоне признают, что Украине в конце концов потребуется модернизировать свои стареющие ВВС новыми истребителями... Подготовка на F-16 может занять шесть месяцев, но некоторые официальные лица говорят, что для опытных украинских пилотов это может занять всего три-четыре месяца», — говорится в публикации.

Отмечается, что на переговорах не рассматривался вариант передачи F-35 — самых передовых американских истребителей.

Ранее The New York Times со ссылкой на американские и европейские официальные лица сообщила, что в США и Евросоюзе обсуждают возможность одобрить поставки истребителей F-16 через другие страны — например, Данию или Нидерланды. По словам американских чиновников, Нидерланды имеют около 40 истребителей F-16 и уже начали переводить свои ВВС на более совершенный истребитель F-35.

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Виктория Кондратьева
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