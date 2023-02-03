Раскрыт самый непопулярный смартфон Apple

Аналитик Росс Янг: iPhone 14 Plus оказался самым непопулярным новым смартфоном Apple

Аналитик Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг назвал самый непопулярный телефон Apple. Об этом сообщает издание 9to5mac.

По словам специалиста, наименее востребованным новым смартфоном Apple остался iPhone 14 Plus. Росс Янг сделал такой вывод на основе заказов Apple передних панелей для iPhone. Аналитик заявил, что в январе компания перестала заказывать панели для этой модели.

В раскрытом отчете говорится, что за первый месяц 2023 года 75 процентов всех заказанных Apple компонентов были предназначены для iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Судя по этим данным, компания сделала акцент на производстве премиальных телефонов. На iPhone 14 пришлось около 25 процентов приобретенных панелей. По словам Янга, может оказаться так, что в феврале корпорация Тима Кука увеличит долю произведенных для моделей 14 Pro и 14 Pro Max панелей до 80 процентов.

Несмотря на провал компромиссного смартфона, в Apple все еще намерены выпустить очередной недорогой телефон с большим экраном в 2023 году. По словам журналистов, для привлечения внимания к устройству в компании могут сделать скидку на iPhone 15 Plus.

В октябре журналисты издания The Information сообщили, что Apple остановила производство iPhone 14 Plus. По словам аналитика Уэйна Ма, новый телефон Apple провалился в продаже из-за экономического кризиса и высоких темпов инфляции.