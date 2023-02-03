iPhone 14 Pro подешевел на 25 процентов

Hi-Tech Mail.ru: новый смартфон iPhone 14 Pro подешевел в России

Стоимость iPhone 14 Pro снизилась на четверть. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу портала, в начале февраля представленный осенью 2022 года iPhone 14 Pro оказался доступен за 90 тысяч рублей. На старте продаж российские ретейлеры оценивали ввезенный по параллельному импорту аппарат в 119 999 тысяч рублей. Таким образом, смартфон подешевео примерно на 25 процентов.

«Айфон с профессиональной камерой заметно подешевел на российском рынке», — отметили журналисты. Смартфон имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, чип Apple A16 Bionic, шесть гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей. Девайс получил экранный вырез Dynamic Island, аккумулятор емкостью 3200 миллиампер-часов, биометрический сенсор Face ID, функцию обнаружения ДТП и поддержку спутниковой связи.

По словам журналистов медиа, адекватной заменой нового iPhone 14 Pro можно считать iPhone 12 Pro, который вышел в 2020 году. Аппарат можно приобрести на российском рынке по цене от 70 тысяч рублей.

В конце декабря стало известно, что стоимость представленного в 2020 году iPhone SE снизилась на 25 процентов. Доступный на старте продажи за 40 тысяч рублей смартфон подешевел до 30 тысяч рублей.