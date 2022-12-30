Самый доступный iPhone подешевел

Hi-Tech Mail.ru: iPhone SE второго поколения подешевел в России на 25 процентов

Стоимость представленного в 2020 году iPhone SE снизилась на 25 процентов. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, компромиссный смартфон подешевел примерно на четверть. «На старте продаж за него просили 40 тысяч рублей, но сейчас он продается в интернет-магазинах менее чем за 30 тысяч рублей», — отметили авторы. Девайс был представлен весной 2020 года, он оказался продолжением модели 2016 года.

Самый доступный iPhone на рынке получил 4,7-дюймовый IPS-экран, кнопку Home, процессор A13 Bionic, 3 гигабайта оперативной памяти, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей. Также аппарат имеет дактилоскопический сенсор Touch ID, NFC и аккумулятор емкостью 1821 миллиампер-часов.

Подешевевший смартфон не является самым новым аппаратом серии SE — в 2022 году Apple представила третье поколение устройства. Стоимость iPhone SE 2022 к концу года достигла 32-33 тысяч рублей.

В середине декабря журналисты Hi-Tech Mail.ru рассказали, что iPhone 12 mini подешевел до 45 тысяч рублей на российском рынке. На старте продаж телефон с минимальным накопителем 64 гигабайта продавали за 70 тысяч рублей.