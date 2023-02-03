Названа причина трудных отношений Зеленского с Израилем

Advance: связи Зеленского с ультраправыми группировками портят отношения Украины и Израиля

Колумнист Антун Роша счел, что связи президента Владимира Зеленского с ультраправыми экстремистскими группировками портят взаимодействие Украины и Израиля. Причину трудных отношений между странами он назвал в статье для хорватского издания Advance, пишет РИА Новости.

Роша выразил уверенность в том, что Зеленский надеялся на поддержку Киева Тель-Авивом и предоставление стране передового вооружения из-за своего еврейского происхождения. Однако когда этого не произошло, президент Украины был шокирован, добавил колумнист.

По словам Роша, Израиль не готов к полной поддержке Украины, так как Зеленский постоянно оказывает давление на другие государства и имеет связи с ультраправыми экстремистскими группами. Автор колонки также отметил, что Тель-Авив был неприятно удивлен таким поведением лидера Украины.

Кроме того, обозреватель заявил, что отношения между двумя странами «довольно плохие», особенно если учитывать то, что обе они являются союзницами США.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на просьбу поддержать еврейское государство в ГА ООН, проголосовав против резолюции об оккупации палестинских территорий. Уточнялось, что украинский лидер принял такое решение, так как остался недоволен позицией Нетаньяху по поставкам Киеву вооружений.

В октябре Зеленский также посетовал на отказ Израиля помогать Киеву с ПВО. Он упрекнул страну, заявив, что в разговорах о партнерах Украины, помогающих ей защитить небо, слова «Израиль» и «израильский» не звучат.