Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:09, 1 января 2023Мир

Зеленский остался недоволен Нетаньяху и отказался поддержать Израиль в ООН

Axios: Зеленский отказался поддержать Израиль в ООН из-за неготовности поставить Киеву ПВО

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поддержать еврейское государство в ГА ООН, проголосовав против резолюции об оккупации палестинских территорий, поскольку остался недоволен его позицией по поставкам Киеву вооружений, передает портал Axios.

Издание сообщает, что лидеры двух стран провели телефонный разговор в пятницу, 30 декабря, в ходе которого Нетаньяху пытался уговорить Зеленского попросить постоянного представителя Украины в ООН выступить против резолюции, которая призывает международный суд вынести юридическое заключение о последствиях оккупации палестинских территорий.

Отмечается, что в качестве ответной услуги украинский президент захотел, чтобы Израиль предоставил Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО), в которых используются баллистические ракеты и беспилотники. Нетаньяху не стал брать на себя данные обязательства, предложив ему обсудить данный вопрос в будущем, однако Зеленского не устроил такой ответ и он поручил постпреду не ходить на голосование по данной резолюции.

Ранее пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за принятие нового закона об ограничении деятельности средств массовой информации (СМИ). Они указали на недопустимость подобных решений в демократическом обществе и задались вопросом, куда уходят деньги, выделенные США Киеву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Западе раскритиковали новое решение Зеленского
Россиянам назвали сроки хранения оливье
Раскрыта сумма прожиточного минимума в Москве в 2023 году
В Японии заявили о нештатной ситуации в товарообороте с Россией
В Турции убили бывшего лидера националистической организации «Серые волки»
Шесть человек погибли при обстреле больницы в ЛНР украинскими войсками
Зеленский остался недоволен Нетаньяху и отказался поддержать Израиль в ООН
В Сербии ночной клуб затонул во время новогодней вечеринки
Потери глобальных фондовых бирж и рынков облигаций в 2022 году оценили
Россиянам назвали полезные продукты для борьбы с похмельем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.