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18:32, 3 февраля 2023Мир

Канада вызвала посла Китая из-за аэростата

МИД Канады вызвал посла КНР из-за пролетевшего над страной китайского аэростата

Фото: Chase Doak / Reuters

Канада вызвала посла КНР из-за китайского аэростата, пролетевшего над страной. Об этом сообщили в канадском МИД, передает Global News.

«Китайский посол в Канаде был вызван чиновниками министерства иностранных дела в связи с этой ситуацией», — заявили в ведомстве.

Ранее китайские власти объяснили полет аэростата страны в небе над севером США. В МИД уточнили, что аппарат отклонился от маршрута из-за ветра.

До этого Пекин обратился к Вашингтону с призывом прекратить спекуляции по теме «шпионского аэростата».

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Виктория Кондратьева
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