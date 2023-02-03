Канада вызвала посла Китая из-за аэростата

МИД Канады вызвал посла КНР из-за пролетевшего над страной китайского аэростата

Канада вызвала посла КНР из-за китайского аэростата, пролетевшего над страной. Об этом сообщили в канадском МИД, передает Global News.

«Китайский посол в Канаде был вызван чиновниками министерства иностранных дела в связи с этой ситуацией», — заявили в ведомстве.

Ранее китайские власти объяснили полет аэростата страны в небе над севером США. В МИД уточнили, что аппарат отклонился от маршрута из-за ветра.

До этого Пекин обратился к Вашингтону с призывом прекратить спекуляции по теме «шпионского аэростата».