В России одобрили продажу владельца «Билайна» с одним условием

Глава Минцифры Шадаев: правкомиссия одобрила продажу «Вымпелкома» его менеджменту

Российская правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу владеющего брендом «Билайн» «Вымпелкома» местному менеджменту с одним условием — покупатели должны приобрести не менее 90 процентов облигаций, выпущенных ее материнской компанией Veon в пользу российских инвесторов, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

«Если менеджмент "Вымпелкома" договорится о том, что российские инвесторы готовы продать им облигации в объеме не менее 90 процентов от общего долга, значит, сделка состоится. (...) Вопрос только в том, что эти условия должны быть едиными для всех держателей облигаций», — объяснил министр. Он добавил, что сроки продажи будут «предельно короткими», в пределах двух месяцев.

Нидерландская VEON объявила о начале процесса продажи российского бизнеса, частью которого является «Вымпелком», в начале ноября 2022 года. Тогда в «Вымпелкоме» объяснили, что из-за наличия иностранного холдинга из недружественной страны в списке акционеров компания столкнулась со множеством регуляторных ограничений. В результате та находилась в менее выгодном положении по сравнению с конкурентами.

Veon основана российским бизнесменом Дмитрием Зиминым, скончавшимся в декабре прошлого года. Она зарегистрирована на Бермудских островах, а ее штаб-квартира расположена в Амстердаме. Холдингу принадлежат активы в Азии, Африке и странах СНГ.