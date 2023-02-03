В Швейцарии рассказали о шизофрении Бербок

Weltwoche: заявившая о войне с РФ глава МИД ФРГ Бербок погрязла в политической шизофрении

Руководство Германии погрязло в политической шизофрении, заявил главный редактор швейцарского еженедельника Die Weltwoche Роджер Кеппель.

Журналист привел в пример слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которые противоречат друг другу. С одной стороны глава МИД рассказала, что Германия якобы ведет войну против России, с другой — она считает, что Берлин не является участником конфликта. «Это какая-то форма политической шизофрении, душевное раздвоение», — предположил журналист.

По его словам, немецкая политика переживает «глубокий кризис репрезентативности».

В конце января Бербок призвала страны ЕС бороться против России, поставляя Украине больше вооружений. Комментируя ее слова, МИД ФРГ подчеркнул, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта. В МИД России на слова немецкого министра отреагировали критически, обвинив НАТО в участии в конфликте.