Девушка призналась в страхе заниматься сексом с парнем с большим пенисом

Metro: девушка призналась, что боится большого пениса бойфренда из-за боли при сексе

Жительница Великобритании призналась, что боится заниматься сексом с бойфрендом. Страх вызывает боль, которую причиняет его большой пенис, пишет издание Metro.

Девушка утверждает, что сначала просто дружила с парнем, затем их отношения перешли в романтическое русло. Оказавшись с ним в постели, она поняла, что все насмешки друзей о «богатстве» ее партнера не были шуткой.

«По правде говоря, до того, как мы стали парой, меня немного возбуждала мысль, что он хорошо сложен. Но потом, увидев его раздетым, я почувствовала ужас. Знаю, что это звучит странно», — рассказала она.

Секс был неудобным. Мне приходилось притворяться, что он доставляет мне удовольствие. На самом деле я хотела, чтобы секс закончился как можно скорее боящаяся большого пениса девушка

Теперь девушка стоит на распутье: продолжать отношения или расстаться.

Эксперт по отношениям Лаура Коллинз, отвечая на вопрос девушки, не стала скрывать, что ситуация выглядит иронично. По ее словам, миллионы мужчин мечтают о хотя бы дополнительной паре сантиметров в штанах, а обладатели больших пенисов называют свое «богатство» проблемой.

Коллинз уверена, что проблемы в постели возникают из-за беспокойства, от которого порой трудно избавиться. Она отметила, что девушка, заранее зная размеры своего партнера, была напряжена, из-за чего секс оказался болезненным.

Толщина пениса не может быть проблемой. Помните, женские тела устроены так, чтобы через них мог пройти ребенок. Если проблема в длине, попробуйте разные позы, чтобы найти ту, которая предотвращает слишком глубокое проникновение. Используйте больше смазки, пока не начнете расслабляться Лаура Коллинз эксперт по отношениям

Коллинз посоветовала разорвать порочный круг: откровенно поговорить с парнем, рассказать о своих чувствах и страхах. Эксперт по отношениям отметила, что на некоторое время партнеру придется отказаться от жесткого секса. Вернуться к нему будет можно после решения проблемы.

«На рынке также есть секс-игрушки, ограничивающие полное проникновение, так что вы можете попробовать и этот вариант. Как и большинство сексуальных трудностей, эту можно преодолеть, если в этом заинтересованы обе стороны. Как только вы расслабитесь и найдете подходящие позы, у вас будет прекрасная сексуальная жизнь, о которой вы когда-то мечтали», — заключила Коллинз.

Ранее мужчин предупредили о возможности получить перелом пениса во время секса. Уролог Гордон Мьюир пояснил, что при переломе слышится треск и пенис синеет.